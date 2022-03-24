Yerköy’de dolandırıcılara karşı bilgilendirme

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Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirerek ev ziyaretlerinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ev ve iş yeri ziyaretleri sırasında vatandaşları, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve sanal ortamdan yapılan dolandırıcılıklar konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Kılıçoğlu, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyararak şüpheli bir durumla karşılaştıklarında kolluk kuvvetleriyle irtibata geçmelerini istedi.

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