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Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama

DHA

Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama


YOZGAT, (DHA)YOZGAT Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kurye' operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, Yozgat E Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülere, mahkum yakınları tarafından kamu görevlileri aracılığıyla, uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine, soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yozgat merkezli olmak üzere Ankara ve Niğde'de 22 Mart'ta eş zamanlı 'Kurye' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 11 kişi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7´si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat YOZGAT, (DHA)
2022-03-26 00:10:49

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