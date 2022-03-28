Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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YOZGAT (DHA)YOZGAT'ta uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Sarıkaya, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliye sevk edilen 9 şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-03-28 18:07:31



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