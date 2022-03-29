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Yozgat’ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

İHA

Yozgat’ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

Yozgat Belediyesi, ramazan ayı itibariyle 500 kişilik iftar çadırı kurdu.
Yozgat Belediyesi pandemi nedeniyle ramazan ayında iki yıldır kurulamayan iftar çadırını, bu yıl Cumhuriyet Meydanı’na kurdu. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar çadırı kurmak için hazırlıklara başlayan Yozgat Belediyesi, günlük 500 kişilik iftar yemeğinin dağıtımını yapacak.
Yozgat Belediyesi olarak sosyal devlet anlayışı ile iftar çadırı kurduklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Ramazan ayı boyunca günlük 500 kişilik sıcak yemeği iftar çadırımızda halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemeklerini evlerine fazlasıyla ulaştırmaya da devam edeceğiz. Ayrıca gıda kolisi yardımıyla da ramazan ayını halkımızın en iyi şekilde ve huzur içinde geçirmesi için çalışmalarımızı yapacağız” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocuklara özel iftar programı düzenleyeceklerini belirten Başkan Köse, konaklardaki, dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerle de ramazanı dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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