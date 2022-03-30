İl Müftüsü Gülden, ramazan ayında yapılacak faaliyetleri anlattı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, ramazan ayı içerisinde planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bilal Şahin Külliyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Müftü Gülden, pandemi nedeniyle 2 yıldır ramazan ayında herhangi bir programın düzenlenemediğini söyledi. Ramazan ayının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Müftü Gülden, kent genelinde bu yıl ramazan ayını dolu dolu geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan ayında Şeyhzade Ahmet Efendi, Kayyımzade ve Şahidinoğlu Camilerinde teravih namazının hatimle kıldırılacağını vurgulayan Müftü Gülden, Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Camilerinde teravih namazı öncesi vaaz verileceğini de söyledi.

Çapanoğlu ve Bilal Şahin Camilerinde hafızlık öğrencileri tarafından mukabele okunacağını hatırlatan Müftü Gülden, 8 belediye konağında kadın vaizler ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından da mukabele okunacağını belirtti. Ramazan ayında iftar programlarının düzenleneceğini vurgulayan Müftü Gülden, ihtiyaç sahiplerine de yardım dağıtımına devam edeceklerini söyledi.

Gülden, alo fetva hattının ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara 08.0022.00 saatleri arasında hizmet vereceğini de hatırlattı.

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