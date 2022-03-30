Vali Polat, “Ramazan’da kapısını çalmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak”

Yozgat Valisi Ziya Polat Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olacaklarını söyleyerek “Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi aile kalmayacak” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında ulaştırılacak yardımlar ele alındı. Toplantıya Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ve kurum müdürleri katıldı.

Ramazan ayı boyunca da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Vali Ziya Polat, “Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi aile kalmamalıdır. İhtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızın da yerel esnafımızın kalkınmasına destek sağlamak amacıyla kolileri yerel esnafımızdan almaları çok önemli. Bu vesile ile Ramazan bereketini esnafımızla da paylaşalım. Şartlar ne olursa olsun, ihtiyaç sahibi ailelerimiz bize gelmeden yanlarında olduğumuzu mutlaka göstermemiz gerekiyor. Ailelerimize yardım ulaştırırken de onları asla rencide etmeden bu yardımları ulaştırmamız lazım. Devletimizin imkânlarını en adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak, hepimizin görev ve sorumluluğudur” dedi.

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