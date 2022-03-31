Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

İHA

Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurduğu çadırda ramazan süresince 500 kişiye iftar yemeği verecek.
Sorgun Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Şakir Efendi Şehir Meydanına kurulan iftar çadırında her gün hayırseverlerin de desteği ile ilçe halkına iftar yemeği verilecek.
Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 500 kişinin rahatlıkla iftar yapabileceği iftar çadırlarımızı Şakir Efendi Şehir Meydanında hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Burada misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıl geyikler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kızıl geyikler havadan görüntülendi
Erteleme maçında kazanan çıkmadı
YEREL HABERLER Erteleme maçında kazanan çıkmadı
E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Yozgat’ta tanıtıldı
YEREL HABERLER E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Yozgat’ta tanıtıldı
Vali Polat, “Ramazan’da kapısını çalmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak”
YEREL HABERLER Vali Polat, “Ramazan’da kapısını çalmadığımız ihtiyaç ...
İl Müftüsü Gülden, ramazan ayında yapılacak faaliyetleri anlattı
YEREL HABERLER İl Müftüsü Gülden, ramazan ayında yapılacak ...
Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim sempozyumu Akdağmadeni’ne değer kattı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim sempozyumu ...
Yozgat’ta çiğdem şenliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Yozgat’ta çiğdem şenliği düzenlenecek
Yozgat’ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu
Vali Polat, öğrencilerin okuma heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Polat, öğrencilerin okuma heyecanlarına ortak ...
Kaymakam Güzel, öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Güzel, öğrencilerle kitap okudu
Yozgat’ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü
YEREL HABERLER Yozgat’ta Ramazan pidesi fiyatı yüz güldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.