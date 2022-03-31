Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurduğu çadırda ramazan süresince 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Sorgun Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Şakir Efendi Şehir Meydanına kurulan iftar çadırında her gün hayırseverlerin de desteği ile ilçe halkına iftar yemeği verilecek.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 500 kişinin rahatlıkla iftar yapabileceği iftar çadırlarımızı Şakir Efendi Şehir Meydanında hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Burada misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.