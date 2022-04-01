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Milli güreşçi Kayaalp, SMA hastası Eslem bebek için mindere çıkıyor

İHA

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kilogramda finale yükselen Rıza Kayaalp, şampiyon olduğu takdirde ödülü, 11 aylık SMA hastası Eslem Fatma Altındağ'ın tedavisi için kullanacak.

Milli güreşçi Kayaalp, SMA hastası Eslem bebek için mindere çıkıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kilogramda finale yükselen Rıza Kayaalp, şampiyon olduğu takdirde ödülü, 11 aylık SMA hastası Eslem Fatma Altındağ’ın tedavisi için kullanacak.
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın finalde İtalyan rakibi Danila Sotnikov ile karşılaşacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, sosyal medya hesabından şampiyon olduğu takdirde ödülünü Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Eslem Fatma Altındağ’ın tedavisi için kullanacağını duyurdu.
Yarın İtalyan rakibi karşısında 11. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak milli güreşçi Kayaalp, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: “SMA tedavisi için bekleyen @smaeslemfatma‘nın babası ile yaklaşık iki ay önce bir canlı yayın yapmıştık. O gün babasının gözyaşları, Eslem Fatma’nın durumu beni çok etkiledi ve kendime şu sözü verdim. Avrupa Şampiyonası'nda Eslem Fatma için güreşeceğim ve eğer inşallah şampiyon olursam, ödülümün tamamını Eslem Fatma'nın tedavi masrafına katkı için kullanacağım. Bugün 3 maçımı da kazanarak çok şükür finale kaldım. Eslem Fatma'mız için belki benim ödülüm kalan ücretin tamamına yetmeyebilir. Sizlerden de bu masrafı tamamlamak için yardımlarınızı bekliyorum. Hep birlikte bu ücreti tamamlayabiliriz. Onlara iki bayram yaşatalım hep birlikte. Yarın cumartesi günü, Avrupa Şampiyonası finalinde görüşmek üzere, dualarınızı esirgemeyin. Final maçları saat 19.00’da başlıyor, son maç benim.”

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