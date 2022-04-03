Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

DHA

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, çevreye saçılan parçalar 5 otomobilde hasar oluşturdu.
Yozgat kent merkezinde son 2 gündür etkili olan rüzgarın kuvvetini artırmasıyla birlikte, Aşağı Çatak Mahallesi'ndeki 5 katlı Tuna Apartmanın çatısı uçtu. Binanın bacası zemin katta bulunan camcı dükkanının içine çöktü. Dükkanında cam işleriyle uğraştığı sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen Selahattin Koştan, "Binanın çatısı caddeye düştü ve çevredeki araçlara hasar verdi. O sırada yıkılan binanın bacası da içeri uçtu, molozlar dükkanın tavanından içeri döküldü" dedi.
Karatepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Susam Apartmanın da çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar 5 araca zarar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-04-03 18:13:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzerinden tam 32 yıl geçti, şehit öğretmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyorlar
YEREL HABERLER Üzerinden tam 32 yıl geçti, şehit öğretmenin acısını ...
Milli Güreşçi Kayaalp'in annesi: Oğlum bugün SMA hastası Eslem için güreşti
YEREL HABERLER Milli Güreşçi Kayaalp'in annesi: Oğlum bugün SMA ...
Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk ...
Milli güreşçi Kayaalp, SMA hastası Eslem bebek için mindere çıkıyor
YEREL HABERLER Milli güreşçi Kayaalp, SMA hastası Eslem bebek için ...
Yozgat’ta beton yol uygulaması tam not aldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta beton yol uygulaması tam not aldı
Yozgat’ta çiğdem şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yozgat’ta çiğdem şenliği düzenlendi
Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor
YEREL HABERLER Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona ...
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.