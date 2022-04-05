Yerli mercimek ekimi yapıldı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerli mercimek tohumlukları çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla mercimek çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.

Yapılan demonstrasyonla ilgili bir açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya; “İlimiz iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması gayesiyle İl Müdürlüğümüzce son yıllarda yoğun faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. İlimiz mercimek üretiminde ülkesel bazda 1. Sıradadır. Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan çeşitlerimiz mevcuttur. Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan çeşitlerden Bozok Karagül Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle Özel Bir firma tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Şahan çeşidi Yeşil Mercimek çeşitlerinin ekimlerini yaptık. Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca İl ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak olup ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılması sağlanacak ve ürünün gelişim aşamaları gözlenecektir. Hasat, çiftçilerimizle birlikte yapılacak olup sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır.” İfadelerini kullandı.

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