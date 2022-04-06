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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Portekiz yolcusu

İHA

Öğrenciler Portekiz yolcusu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu "Tasarla, Öğret, Oynat" adlı ERASMUS + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi çerçevesinde öğrenciler, PortekizPorto’ya gidecek.
Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20182019 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu “Tasarla, Öğret, Oynat” adlı Erasmus + Yurtdışı Hareketlilik Projesi başvurusu ile 20192020 Eğitim Öğretim yılında 6’şer öğrenci 1’er öğretmenden oluşan toplamda 12 öğrenci ve 2 öğretmen ile 20191TR01KA102063106 Proje Numaralı İki Hareketlilik projesi gerçekleştirecektir. Proje ortağı “Portekiz
Porto “Meaningful Years, Lda” dır. Proje 30.824,00 Euro hibe tutarında.
Okul Müdürü Latif Konakçı yaptığı açıklamada; “10 Nisan’da başlayacak ilk hareketlilikle birlikte iki öğretmen ve on iki öğrencimizden oluşan ekip, Porto kentinde bulunan "Meaningful Years, Lda" okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek. Proje ile okul öğrenci ve öğretmenlerinin önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile projemizin okulumuza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler projenin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.
Öğrenciler, gezi öncesi Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ı ziyaret ettiler.

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