Başkan Köse: Öncülük ediyoruz

Yozgat Belediyesi vatandaşların belediyede yapacakları iş ve işlemleri kolaylaştırmak adına adımlar atmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Celal Köse, Türkiye genelinde eBelediye dijital belediye hizmetleri platformu üzerinden hizmet veren ilk şehir belediyesi olarak hem ülkemiz genelinde diğer illere hem de ilimize bağlı ilçe ve belde belediyelerimize öncülük etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkanı Köse, Ekim 2020’de Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Şubat 2021’de e Belediye sistemlerini hemşehrilerimizin hizmetine sunarak belediyemize bağlı olarak yapılacak iş ve işlemlerin hızlanarak zaman tasarrufu sağlanmasını, iş gücü konusunda çalışmanın kolaylaşmasını ve evrak yükünün azalmasını sağladık. İl belediyeleri içerisinde eBelediye sistemine ilk geçen belediye olduk. 20 Büyükşehir Belediyesi, 37 il belediyesi, 660 ilçe belediyesi ve 219 belde belediyesi ile birlikte online olarak hizmetlerimizle hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırdık dedi.

8 Ayrı modüle hizmet veriyoruz

Başkan Köse, eBelediye sistemi ile hemşehrilerimiz belediyemizde yapmaları gereken birçok işlerini kolaylıkla internet üzerinden yapabiliyor. Ülke genelinde anlaşmalı 10’a yakın banka üzerinden ödemelerini kolaylıkla yapıp isterlerse otomatik ödeme talimatlarını verebiliyorlar. eDevlet üzerinden online ödeme işlemine ilk geçen belediye olarak yine eDevlet üzerinden 8 ayrı modülden Abonelik Devri, Abone Feshi, Abone Başvurusu, Bireysel ve Kurumsal Borç Ödeme, Beyan Bilgisi Sorgulaması, Tahakkuk Bilgisi Sorgulaması ve Sicil Bilgisi Sorgulaması hizmetlerini de hemşehrilerimize sunduklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde mağduriyetin önüne geçtik

Köse, Özellikle pandemi sürecinde online hizmetlerimizin hemşehrilerimize faydasını gördük. Kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız iş ve işlemlerini online sistemimiz üzerinden yaparak mağduriyet yaşamadılar dedi.

Hem güvenli hem ücretsiz

Yıllardır yüksek maliyetlerle özel firmalardan hizmet satın alınarak sağlanan online işlemler İçişleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen eBelediye sistemi ile tamamen ücretsiz bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Köse, eBelediye sisteminde bulunan 63 modül ile birlikte hemşehrilerimiz işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor dedi.

Tanıtımını Yozgat belediyesi yapacak

Başkan Köse, İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanarak hayata geçirilen ve il belediyeleri arasında ilk eBelediye Bilgi Sistemine geçen belediyemiz ülke genelinde il belediyelerine olduğu gibi ilimiz genelinde de 13 ilçe ve 22 belde belediyesine örnek teşkil etti. Ücretsiz ve yüksek güvenilirliğe sahip olan eBelediye uygulamasının ilçe ve belde belediyelerine tanıtımı ise Yozgat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz öncülüğünde yapıldığını söyledi.

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