‘Polis Haftası’ münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Mevlidi Şerif programı düzenledi.
Merkez Haseki Camii’nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.
Programda İlçe Müftüsü Ali Tuna şehitler için dua etti.
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