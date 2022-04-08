Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yaşanan sıkıntıların farkındayız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yaşanan sıkıntıların farkındayız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yaşanan sıkıntıların farkındayız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek "Bakın biz ısrarla yerli milli savunma diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere seslenen Oktay, artan fiyatlar nedeniyle yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip, “Henüz Covid salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız. Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün RusyaUkrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Yaşanan gelişmeler Yozgat’ın üretimini, ihracatını artırmak için hayati fırsatlar sunuyor. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin, ticaret erbabımızın yanındayız, yeter ki fırsatları görerek katma değer üretmek için adım atın. Bu yönde atacağınız her adım ülkemize ve şehirlerimize sayısız katkı olarak dönecektir. Bakın biz ısrarla yerli milli savunma diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek, diyerek sanayicimizi desteklerken battık bittik diye gerçekleri çarpıtanlar art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor.” diye konuştu.

“Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla işimiz yok”
Oktay, gıda ve fiyat artışı konusunu kapsamlı olarak ele aldıklarını ifade ederek, “Biz bugün de kalkınma diyoruz, illa yatırım illa üretim illa istihdam diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor. Benim Yozgatlı hemşehrilerim laf üretenle icraat üreten arasındaki farkı iyi bilir. Biz yine işimize sarılacağız, yeni yatırımlar, yeni icraatlar için çabalayacağız. Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla, ekâbirlikle işimiz yok.” dedi.

“Barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için gayretlerini süreceğini belirterek şunları söyledi: “Ne yaparsak yine milletimizle birlikte, milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, refahı artırarak, milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek. Bu çatışmanın kazananı yoktur ve olmayacaktır. Adil bir barış ise bölgede tüm tarafların yararınadır. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini gözeten, adilane bir yaklaşımla diplomasiden yana olmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Köse’den mahalle ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Köse’den mahalle ziyareti
Yerköy’de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
YEREL HABERLER Yerköy’de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret ...
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı
YEREL HABERLER Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi
Şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehitler dualarla anıldı
Yozgat’ta 2 katlı bina alevlere teslim oldu Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı kerpiç evde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bina kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 2 katlı bina alevlere teslim oldu Yozgat’ın ...
‘Polis Haftası’ münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi
YEREL HABERLER ‘Polis Haftası’ münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı ...
Başkan Köse: Öncülük ediyoruz
YEREL HABERLER Başkan Köse: Öncülük ediyoruz
Öğrenciler Portekiz yolcusu
YEREL HABERLER Öğrenciler Portekiz yolcusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.