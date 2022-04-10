Kuyumcudan kolye çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyumcudan altın kolye çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Sorgun ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi gelen 3 kadın ve 2 erkek şahıs, kolyeleri incelemeye başladı. Şahıslardan bazıları kuyumcuyu oyalarken diğer şahıslarda 3 adet kolyeyi çalarak kuyumcudan uzaklaştı. Kolyelerin eksik olduğunu fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirledi. 5 şüphelinin Sorgun’dan Ankara’ya gittiğini tespit eden emniyet ekipleri, düzenlenen operasyonla çalınan kolyelerle birlikte şahısları, Ankara’da yakalayarak Yozgat’a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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