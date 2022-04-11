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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu

İHA

Yozgat’ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla 6 çeşit nohut, deneme amaçlı toprakla buluşturuldu.
En fazla hububat ekimi yapılan iller arasında yer alan Yozgat’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda Nihatbey, Caner, Onur, Sezgin, İnci, Ilgaz ve Azkan isimli 7 çeşit nohudun deneme ekimi yapıldı. Yozgat merkeze bağlı Büyükmahal ve Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylerinde nohut çeşit deneme ekimlerinin 3’er dekarlık alana eşit şekilde ekildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yerli nohut tohumluklarının çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.
2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün “Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın” sloganıyla başlattığı proje doğrultusunda araştırma enstitüleri ve özel firmalarca geliştirilerek tescil ettirilen yerli tohumlarla deneme amaçlı nohut ekimleri yapıldı. Bu deneme ekimiyle, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacak. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenmesiyle Bakanlığımız, araştırma kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır” dedi.
Nohutların gelişim dönemlerinde il müdürlüğüne bağlı teknik personeller tarafından takip edileceğini de vurgulayan Özkaya, gerekli ilaçlama ve bakımların yapılarak hasat döneminde verimin değerlendireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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