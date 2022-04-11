Yozgat’ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Boğazlıyan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.C. ve C.A.’nın üst aramasında alüminyum folyoya sarılı satışa hazır halde 18.5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 14 suç kaydı bulunan M.C. ile 7 suç kaydı bulunan C.A. isimli zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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