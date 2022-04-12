Traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı

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Yozgat’ta traktörlerin karıştığı trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, köy yollarında gerçekleştirilen uygulamalarda, traktörleriyle durdurulan çiftçilere valilik tarafından temin edilen 300 reflektör dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri çiftçilere, traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler doğrultusunda görünürlüğü arttıran reflektör ve sürücünün devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (koruma çerçevesi) demirinin önemini anlattı.

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