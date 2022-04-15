Yozgat ilkbahar mevsiminde göçmen misafirlerini ağırlıyor

Güz mevsiminde sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmayla Yozgat’ta köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde cami kubbesinde bulunan yuvalarına dönmeye başladı. Havaların ısınmaya başlamasıyla Çalatlı köyüne gelen göçmen misafirler, köy halkını da sevindirdi.

Yozgat’ta 5 ay kadar kalıp yavrularını büyütecek olan leylekler, ağustoseylül aylarında tekrardan sıcak diyarlara göçmeye başlayacak.

Her yıl köylerine leyleklerin geldiğini söyleyen Halil Baykal, “Her yıl gelirler caminin kubbesine de konarlar. Güz mevsimi geldi mi de geri giderler. Bahar geldi şimdi yuvalarını yaptılar, yavrularını da büyüttü mü soğuklar gelince geri sıcak memleketlere giderler. Leyleklerin gelmesi baharı müjdeler. Bahar geldiği zaman leylekler de gelir güzün de çekip giderler.” dedi.

Zülfikar Baykal ise “Normalde mart ayında gelirlerdi. Havalar soğuk olunca gecikirler bu sene de geciktiler. Şimdi de gelmeye başladılar, caminin üzerine yuvalarını kurdular. Haziran ayında yumurtlarlar yavrularını çıkartıp

büyütüp tekrar ekim ayında sıcak memleketlere giderler.” şeklinde konuştu.

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