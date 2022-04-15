Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL’da

İHA

Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL’da

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni namağlup olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol Kulübü, playout maçında Sorgun Belediyespor’u 10 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) katılmaya hak kazandı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sorgun Belediyespor arasında oynanan playout maçı sonrası Bölgesel Amatör Lige yükselen takım belirlendi. Yozgat dış sahasında oynanan playout maçı sonrasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, Sorgun Belediyespor’u 10 yenerek Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Bozokspor’a galibiyeti getiren golü ise Ömer Yalçın kaydetti. Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat’ı 20222023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek ikinci takım belli oldu.
Karşılaşma sonrası konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hedeflerini 2. Lig’e çıkmak olarak açıkladı.
Köse, “Öncelikle Sorgun Belediyespora teşekkür ederim. Centilmen davranışlarından dolayı. Biz Yozgat Belediyesi Bozok sporumuzu bu sene kurduk. Hamdolsun namağlup bir şekilde buraya kadar getirdik. Bugün de Sorgun Belediyesporumuzu yenerek BAL’a takımımızı çıkardık. İnşallah Yozgatlının hakkı Yozgat’ın hakkı BAL değil, 3’üncü lig değil hedefimiz kısa zamanda 2’nci lige çıkmaktır. İnşallah bu şehir, bu taraftar, işadamları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler el birliği ile inşallah bu takımı hak ettiği yere layık olduğu yere çıkartacağız el birliği ile.” dedi.
Taraftara da teşekkür eden Başkan Köse, “Ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar, 90 dakika boyunca susmadan yorulmadan alın teri döktüler. Sesleri kısılana kadar tezahürat ettiler, onların her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Futbolcularımız canla başla mücadele verdiler onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli ...
Uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 3 kişi tutuklandı
Yozgat ilkbahar mevsiminde göçmen misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Yozgat ilkbahar mevsiminde göçmen misafirlerini ...
Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı
Sorgun Belediyesi günde 800 kişiye iftar veriyor
YEREL HABERLER Sorgun Belediyesi günde 800 kişiye iftar veriyor
Yabancılık çekmemek için Türkçe öğreniyorlar
YEREL HABERLER Yabancılık çekmemek için Türkçe öğreniyorlar
Yozgat’ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta Nisan karı çiçek açan dalları karla kapladı
YEREL HABERLER Yozgat'ta Nisan karı çiçek açan dalları karla kapladı
Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı ile kendi ürünlerini tasarlıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı ile kendi ürünlerini ...
Çekerek’te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Çekerek’te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.