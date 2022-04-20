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Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yozgat’ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat’ta üretildiği ortaya çıktı

İHA

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yozgat’ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat’ta üretildiği ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yozgat’ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat’ta üretildiği ortaya çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.
Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank’a, RusyaUkrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.
Varank, RusyaUkrayna Savaşı’ndan sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, “Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat’ta üretilip gönderiliyor” dedi.

Yelek ve kastları test etti
Üretim tesisi içerisindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Varank, daha sonra ekipmanların atış sonrası durumunu inceledi. Varank, “Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük” dedi.
Firma yöneticisi Vedat Tüzer, RusyaUkrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50’den fazla ülkesine Yozgat’ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013’ten bu tarafa Türkiye’deki balistik kaskların yüzde 80’e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013’e kadar bunlar genellikle ABDİsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye’ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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