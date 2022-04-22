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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı

İHA

Dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki B.Y., kendisini telefonla arayıp askeri personel olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı olmaktan son anda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtuldu.
Sorgun’da yaşayan B.Y., kendisini telefonla arayıp askeri personel olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Adının bir soyguna karıştığını ve kimlik bilgilerinin de ellerinde olduğunu söyleyen dolandırıcılar, B.Y.’nin olaydan kurtulması için 70 bin lirayı verecekleri hesap numarasına göndermelerini istedi. B.Y. evinde bulunan altınlarla bir kuyumcunun yolunu tutarken, B.Y.’nin akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarı değerlendiren İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, ilçede kuyumcu dükkanları ve banka ATM’lerini kontrol etmeye başladı.
Aramalar neticesinde B.Y. kuyumcuda altınları bozdurup parayı, internet bankacılığı aracılığıyla dolandırıcıların hesabına havale edeceği sırada, kuyumcuya giren jandarma ekipleri olaya müdahale ederek paranın havale edilmesini önledi.
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olayına karışan şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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