Yozgat’ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

İHA

Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu iftar buluşmaları programı doğrultusunda il merkezinde vatandaşlar, aynı sofrada bir araya geldi.

Yozgat’ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu iftar buluşmaları programı doğrultusunda il merkezinde vatandaşlar, aynı sofrada bir araya geldi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, birlik ve berberlik vurgusu yaparak, “İftar buluşmalarının bugün 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Bugün il merkezinde vatandaşlarımızla birlikte olduk. 8 ilçede değerli hemşerilerimizle bir araya geldik, soframızı, gönlümüzü, sevdamızı paylaştık. Bugün de burada il merkezindeki vatandaşlarımızla bereketi, huzuru paylaşıyoruz. Bizim Yozgat’ımızın insanı güzeldir, yiğittir, merttir. Ramazan ayını da en iyi şekilde yaşayan illerden birisidir. Tekrar herkesin ramazanını tebrik ediyorum” dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Sayın Valimizin himayelerinde tüm ilçelerimizde ramazan iftar programlarımız var. Bugün de Yozgat’ımızla birlikte iftar açtık. Bu sofralarımız, birliğin, beraberliğin dostluğun pekiştiği sofralardır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Yozgat Belediyesi olarak hem iftar çadırımızla hem yardımlarımızla hem de ev ziyaretlerinde hep sahada olduk, sizlerin yanında olduk ve buna da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından canlandırılan ‘Çelebi Emmi” tiplemesi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
Minicik elleri yüreklere dokundu
YEREL HABERLER Minicik elleri yüreklere dokundu
Yozgat’ta taksi ücretleri arttı
YEREL HABERLER Yozgat’ta taksi ücretleri arttı
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
Kooperatif sayesinde tır sahibi oldu
YEREL HABERLER Kooperatif sayesinde tır sahibi oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.