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İYİ Partili Usta: Baskın seçime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor

DHA

İYİ Partili Usta: Baskın seçime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Bir erken veya bir baskın seçime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil" dedi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta, partisinin düzenlediği iftar programına katılmak üzere Yozgat'a geldi. Parti binasında İl Başkanı Metin Özışık'ı ziyaret eden Usta, Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirterek, iktidarın her şeyi binadan ibaret gördüğünü söyledi. Sağlığı sorunca şehir hastanelerinin binalarıyla, eğitimi sorunca okulların binalarıyla övündüklerini belirten Usta, "Her şey binadan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir. Ama seçimler yaklaştı, hala erken seçim bekleyenlerdenim. Şimdi kur korumalı mevduatla dolar bir miktar tutuluyor. Sayın Erdoğan ve ekibi, çok iyi biliyor ki; 2023 Haziran ayına kadar bunu tutmanın imkanı yok. Türkiye, ciddi bir kur şoku yaşayacaktır. Çünkü yapısal hiçbir tedbir alınmıyor. Hastalık var ve sadece hastalığın ağrısını kesmek için uyuşturucu veriyorsunuz. Uyuşturucu tedavi etmez ama hastalık ilerler, bir süre sonra uyuşturucu da etki etmez. Şu anda Türkiye ekonomisin yaşadığı sıkıntı; budur. Seçimlerin 2023 Haziran ayında olacağına pek inanmıyorum. Bu anlamda hazırız. Genel başkanımız 2 yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe geziyor. Teşkilatlarımızın da genel başkanımıza daha diri bir şekilde ayak uydurması lazım. Bir erken veya bir baskın seçime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-04-24 17:24:29

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