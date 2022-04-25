Sorgun’a alternatif yol

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde garajlar mevkii karşısında trafik akışını sağlayıp park sorununu çözmek için, yan yol ve park alanı yapım çalışmaları tamamlandı.

Sorgun’da D200/E88 karayolunda garajlar mevki karşısına tali yol ve park yeri yapım çalışmasına başlayan belediye ekipleri, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yeni yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Bölgedeki esnafımız ve vatandaşlarımızla yapılan toplantılar ve görüşmeler sonunda belediyemiz olarak sorunları ve mağduriyetleri gidermek üzere hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın kullanımı için yan yol ve park yerleri yapım çalışmalarına ivedilikle başladık. Çok uzun zamandan beri sorun teşkil eden garajlar mevkiindeki araç park etme ve anayol trafik sorunu bir hafta gibi kısa bir sürede ekiplerimizin öz verili çalışmaları neticesinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Yapılan çalışmanın vatandaşta memnuniyet uyandırdığını da belirten Ekinci, “Çalışmalar sonucu yaya trafiğine de engel olan izinsiz sundurmalar kardırılmış ve bu alanların kaldırım taşları yenilenip düzenlenerek yayalarımızın kullanımına kazandırılmıştır. Yapılan tali yol, park yerleri ve yenilenen kaldırımlar esnaflarımız ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu süreçte uzun süreli bir sorunu çözüme oluşturmak için çok kısa süreli de olsa sıkıntı verdiğimiz esnafımıza anlayışı ve yardımları için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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