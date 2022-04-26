Veteriner hekim son yolculuğuna uğurlandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan kavgada öldürülen görevli veteriner hekim Volkan Lale, son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınarak Sorgun’a getirilen Volkan Lale için Sorgun Salih Paşa Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lale, Mehmetbeyli Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Lale’nin yakınları, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Veteriner Hekimler Vakfı Başkanı Sefa Gür, MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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