Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dün mehbahanede görevli veteriner hekim Volkan Lale’nin öldürülmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Sorgun İlçe Emniyetindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Y.B. (24), İ.B. (32) kardeşler ile kavgada onlara yardım ettiği iddia edilen Y.T. (36) adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgulamasından sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.