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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni yöresel ürünleri yurt dışında satılacak

İHA

Akdağmadeni yöresel ürünleri yurt dışında satılacak

Akdağmadeni ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin yurt dışında pazarlanması için Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da faaliyet gösteren bir şirket yetkilisi arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.
Yapılan protokole göre kısa süre önce marka tescil sürecini tamamlanan Akdağmadeni’nin yeni değeri olan ‘’GUPSE’’ markası adı altında birçok farklı yöresel ürün yurt dışında satışa sunulabilecek. Ayrıca ilgili şirketin kendi markasıyla satmak istediği ürünlerin tedarik edilmesi, üretilmesi ve paketlenmesi Akdağmadeni’nde açılacak tesiste yapılabilecek.
Yoğun çalışmalar sonucunda “Akdağmadeni Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi’nin” tamamlanma aşamasına geldiğini, burada üretilecek yöresel ürünlerin satışa hazır hale geleceğini ve tüketicilere ulaştırılacağını ifade eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Üretken belediyecilik, üreten Akdağmadeni” anlayışıyla bu zamana kadar ilçemizde değerli projeler hayata geçirdik. Akdağmadeni salebinin patentinin alınması, Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdiğimiz desteklerle açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘’Yöresel Ürünler Çarşısı’’ yine Kadın Kooperatifimize verdiğimiz proje desteğiyle üretime başlayacak olan ‘’Makarna Üretim Tesisi’’ bu değerli projelerden bir kaçıdır. Yöresel ürünlerimiz tescil sürecini tamamladığımız ‘’GUPSE’’ markası adı altında toplanarak yerel, ulusal ve uluslararası satışının ve pazarlamasının yapılması için bir kaç resmî prosedür dışında hiç bir engelimiz kalmadı. Doğal Ürünlerin satışı ve pazarlaması noktasında Avusturya Viyana’da Faaliyet gösteren bir şirket ile protokol imzaladık. İlçemizde doğal ürünlerin üretimini ve paketlenmesini yaparak ilçe ekonomimize katkı sunacak bu anlaşma sayesinde birçok ürünümüzü sağlık standartlarına uygun bir şekilde hazır hale getirip dünyanın farklı ülkelerine ulaştırma fırsatı yakalamış olacağız.” dedi.
Başkan Yalçın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Amacımız markamızla birlikte gün geçtikçe büyüyen, ürün çeşitliliğini artıran, istihdama katkı sunan, ilçemize her anlamada katkı sağlayacak üretim ve paketleme tesisimizi sürdürülebilir hale getirmek ve tüm vatandaşlarımızın uzun yıllardan bu tarafa özlemini çektiği kendi memleketlerine ait olan tatların dünyanın neresinde olursa olsun evlerine girmesini sağlamak olacaktır. Çok yakın bir zamanda profesyonel bir şekilde paketlenmiş bakliyat ürünleri, unlu mamuller, sıvı gıdalar ve ürün eşitliliği günden güne artacak yöresel ürünlerimiz ilçemiz raflarında, ülke genelinde ve dünyanın farklı noktalarında inşallah satışa sunulacaktır. Üreten, üreticiyi ve istihdamı destekleyen projelerimizle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz.”

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