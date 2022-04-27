Park halindeki otomobil, alev alev yandı

Halit YILMAZ/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çay Mahallesi'nde, İsmail Atık'a ait park halindeki 66 ABA 184 plakalı otomobil, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Halit YILMAZ
2022-04-27 17:24:17
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