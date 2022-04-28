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Yozgat’ta silahlı kavga: 1 ölü

İHA

Yozgat’ta silahlı kavga: 1 ölü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.A. (36) ile İ.Ç. (54) arasında 60 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ç. yanında bulunan pompalı tüfekle E.A.’ya ateş açtı. E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, İ.Ç.'yi gözaltına aldı. E.A.'nın cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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