Yozgat’ta silahlı kavga: 1 ölü

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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.A. (36) ile İ.Ç. (54) arasında 60 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ç. yanında bulunan pompalı tüfekle E.A.’ya ateş açtı. E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, İ.Ç.'yi gözaltına aldı. E.A.'nın cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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