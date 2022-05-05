Yozgat’ta toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 6 köyde toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı.

Merkeze bağlı Fakıbeyli köyü ile Sorgun ilçesinde 5 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimlerinin yapıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, çiftçilere toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim tekniği ve faydaları hakkında bilgi verildiğini kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin toprak işlemesiz tarım sistemini il genelinde yaygınlaştırmak için demonstrasyon ve eğitim çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Özkaya, “Toprak işlemesiz tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistemdir. Önceki yıllarda yaptığımız uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığını, hatta bazı alanlarda verim artışı olduğunu gözlemledik” dedi.

Özkaya, toprak işlemesiz tarımda dekar başına ortalama 5 litre yakıt tasarrufu sağlandığına ve toprak işleme aletlerine yapılan masraf, işgücü ile amortisman maliyetlerinin de en aza indirildiğine değinerek, bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufunun 100150 lira civarında olduğunu aktardı.

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