Başkan Köse: “Ramazan ayı dolu dolu geçti”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ramazan ayını sosyal, kültüler ve dini faaliyetler yönünden dolu dolu geçirdiklerini belirterek kentte bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Yozgat Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı. Başkan Köse, Ramazan ayı boyunca yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunarak bu ayda kültürel, sosyal ve dini faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirtti. Ramazan ayı boyunca belediye meclis üyeleriyle birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Köse, “Cumhuriyet Meydanımızda kurduğumuz iftar çadırımızda bazı günlerde bin kişi bazı günler de ise 700 kişilik iftar soframızda vatandaşımız ve öğrenci kardeşlerimizle birlikte iftar ettik. Valiliğimiz ve Belediyemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu iftar programında 4 bin kişiyi gönül soframızda ağırladık. Dezavantajlı gruplarımıza belediyemiz zaten geçmişte olduğu gibi Ramazan ayında da her aileye sıcak yemeğini ulaştırdı, günlük 5 bin civarında da ekmek dağıtımı yaptık. Çocuklarımızın eğlenmesi amacıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri İl Kültür Müdürlüğünde tiyatro ve diğer gösteriler düzenledik. Bütün konaklarımızda mukabeleler okundu” dedi.

Kültürel ve sportif alanlarda etkinliklere de ağırlık verdiklerini belirten Başkan Köse, “Ramazan ayı içerisinde Cumhuriyet Meydanı’nda gençlerimize yönelik voleybol ve basketbol aktiviteleri düzenlerken aynı zamanda haftanın değişik günlerinde de mini konserler gerçekleştirdik. Bundan sonra da sosyal faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Mayıs ayı içerisinde gençlik şöleni düzenleyeceğiz. Havaların ısınmasıyla birlikte de mahallelerde hanım kardeşlerimize Konya, Urfa, Gaziantep, İstanbul gibi şehirlerde dini ve milli turlar düzenleyeceğiz. Bir süredir tadilat ve tamiratı devam eden bir iki gün içerisinde Aquapark hizmet vermeye başlayacak” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından 5 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek karara bağlandı.

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