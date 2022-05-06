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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölümcül kas hastası Eslem Fatma için umuda yolculuk başlıyor

İHA

Ölümcül kas hastası Eslem Fatma için umuda yolculuk başlıyor

Yozgat’ta yaşayan Spinal Müsküler Atrofi ölümcül kas hastalığına yakalanan 12 aylık Eslem Fatma Altındağ için 6 ay önce başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yurt dışındaki gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 2 milyon 200 bin dolara vatandaşların katkılarıyla ulaşan Altındağ ailesi, artık kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.
Aslıhan ve Sefa Altındağ çiftinin 12 aylık kızları Eslem Fatma’ya ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. Ölümcül hastalıkla mücadele eden Eslem Fatma bebek için yaklaşık 6 ay önce Yozgat Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 6 ay boyunca yardımlar düzenlendi, konserler verildi. İş adamlarından belde ve belediye başkanlarına, yurt içinden ve yurt dışından, yaşlısından gencine birçok gönüllü vatandaş ve milli güreşçi Rıza Kayaalp’e kadar herkes Eslem Fatma için tek yürek oldu. Kısa sürede Dubai’de yapılacak olan gen tedavisi için gereken 2 milyon 200 bin dolara (yaklaşık 33 milyon TL) ulaşıldı.
Tek umutlarını gen tedavisine bağlayan ve kızlarının tedavisi için gerekli miktara ulaşılmasının ardından Altındağ ailesi, sevinçlerini Yozgat halkıyla paylaştı. Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda organize edilen kutlama programına katılan baba Sefa Altındağ, mutluluk gözyaşı döktü. Kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çeken baba Altındağ, gökyüzüne güvercin gönderdi. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Eslem Fatma için düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte halay çekip oyun havası oynayan vatandaşlar, gökyüzüne balon bıraktılar.
Yardım kampanyasına katılan herkese ve 11. kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’e şampiyonada kazandığı ödülü bağışladığı için teşekkür eden baba Sefa Altındağ, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmasında, “Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Fakat Rıza Kayaalp ağabeyimiz, Eslem Fatma’mız için bize çok güzel bir şampiyonluk hediye etti. Onun vesilesiyle Rabbimin izni ve sizlerin destekleriyle biz buraya kadar geldik, bunu başardık. Ben garip bir adamdım ama şimdi meydanları dolduracak bir ailem oldu. Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız” dedi.

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