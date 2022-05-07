Yozgat’ta ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ projesi tanıtıldı

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 713 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” sloganıyla uygulama yaptı. Meydan Yeri'nde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı.

Uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi.

Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu belirten sürücüler ve vatandaşlar ise ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti.

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