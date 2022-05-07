Şehit uzman çavuş, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan'da 9 Nisan'da otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu, Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar ile birlikte 3 asker de yaralandı. Yaralılardan 2'si, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 aydır Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Jandarma Uzman Çavuş Dündar, gece saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Dündar'ın cenazesi, Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirildi. Dündar için ilçedeki Molla Hüsrev Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Yozgat Valisi Ziya Polat, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehidin annesi Sultan Dündar ve eşi Kübra Dündar'ın da aralarında bulunduğu yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Kübra Dündar, tören boyunca eşinin fotoğrafını elinde taşıdı. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, ikindi vakti İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan namazdan sonra Yerköy Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-05-07 17:17:27



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