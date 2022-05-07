Şehit Uzman Çavuş Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle Yozgat’ın Yerköy ilçesine getirilen 27 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Dündar için ikindi namazını müteakip Molla Hüsrev Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Yerköy şehitliğine defnedildi.

Yerköy ilçesinde düzenlenen törene şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcımız Tayyip Sabri Erdil, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Zafer Koç, Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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