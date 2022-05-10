Yozgat’ta beton parke yüklü traktör devrildi: 1 ölü

Yozgat’ta beton parke yüklü traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 57 yaşındaki Bekir K. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Yozgat’ta Bekir K. idaresindeki 19 SC 354 plakalı, römorku beton parke yüklü traktör, Çadırardıç Köyü’ne giderken Topaç Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Bekir K.’nın cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.