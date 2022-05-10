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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta ORAN projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

İHA

Yozgat'ta ORAN projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Yozgat Valisi Ziya Polat, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 20102022 yılları arasında 112 projenin toplam bütçesinin 90 milyon TL olduğunu belirterek, bu projelerden 12 yılda 55 milyon TL destek sağlandığını söyledi.
Vali Ziya Polat başkanlığında Yozgat’ta devam eden ORAN projeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katılımcılara projeler hakkında bilgiler verdi. Yozgat Valisi Ziya Polat 20102022 yılları arasında 112 projenin toplam bütçesi 90 milyon TL, ORAN tarafından bu projelere 20102022 yılları arasında 55 milyon TL destek sağlandığını ifade etti.
Vali Polat, “20102022 Yılları Arasında Verilen Desteklerle İlgili Bilgiler MDP, DFD, Fizibilite Desteği ve SOGEP kapsamında 20102021 yılları arasında Yozgat ilinde toplam 112 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu projelerin yıllara göre dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır. Yozgat ilinde destek verilen 112 projenin toplam bütçesi yaklaşık 90 milyon TL olup, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 20102022 yılları arasında yaklaşık 55 milyon TL destek verilmiştir. Yıllara göre proje bütçeleri ve destek miktarlarının dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. Ayrıca, Teknik Destek Programları çağrılarında yapılan 124 adet faaliyet teklifi başvurusundan 50’si desteklenmeye uygun bulunmuştur ve bu projelere toplam 380 bin TL bütçe aktarılmıştır. 2021 yılında uygulanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 6 proje 3,5 milyon TL, Yozgat özelinde uygulanan ikinci MDP kapsamında 8 proje, 5 milyon TL, SOGEP kapsamında ise 2 proje 6 milyon TL destek almaya hak kazanmıştır. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından toplam bütçesi 18,5 milyon TL olan 16 projeye 14,5 milyon TL destek sağlanmıştır” diye konuştu.

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