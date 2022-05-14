Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı Hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı Hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı

İHA

Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı Hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı.
Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen onlarca biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na geldi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma sezonun başlamasını kutladı.
İstasyon Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kurban kesildi.
Duanın ardından konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverlerin hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdöver işi yapan hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar. Biçerdöver sahiplerimizin hayırlı gidip gelmelerini nasip olsun" dedi.
Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu’dan başladıklarını söyledi.
İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden Ecevit Ar, “ Böyle bir program düzenleyip bizleri uğurladıkları için belediye başkanımız Ferhat Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hasat sezonumuzu kazasız belasız tamamlarız, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.
Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, halaylar çekilip, konserler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
YEREL HABERLER Sorgun Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
Boğazlıyan’da marangozluk mesleğinin son temsilcisi teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Boğazlıyan’da marangozluk mesleğinin son temsilcisi ...
Yozgat’ta 94 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 94 adet tarihi eser ele geçirildi
Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral Palsi hastası kızına adadı
YEREL HABERLER Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral ...
Yozgat’ta Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklere sahne oldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta Karayolu Trafik Haftası çeşitli ...
Yozgat tarihi sergilendi
YEREL HABERLER Yozgat tarihi sergilendi
Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek
YEREL HABERLER Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek
Yozgat’ta bu yıl üretilen 16 bin keklik farklı illerde doğaya salınacak
YEREL HABERLER Yozgat’ta bu yıl üretilen 16 bin keklik farklı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.