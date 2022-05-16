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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termal Aqua Park hizmete girdi

İHA

Termal Aqua Park hizmete girdi

Yozgat Belediyesi tarafından işletmesi devralınan Yozgat Termal Aqua Park kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse tesiste düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına bilgi verdi.
Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada; “Malum burası önceki dönemlerde Adalet Bakanımız himayelerinde İl Özel İdaremiz tarafından yapılan kadınlar Termal Aqua parktı. Yapılışından hemen sonra işletmeciye kiraya verildi. Sonrasında bazı olumsuzluklar yaşandı. Bırakmak zorunda kaldı. Bizde Yozgat Belediyesi olarak daha önceki yapılmış bu güzel tesisimizi yine Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ın himayelerinde İl Özel İdaremizin bizlere tahsis etmesiyle Yozgat Belediyesi bu tesisi devraldı. Devraldığımızda tabi uzun süre kapalı kalmasından dolayı tadilat ve tamirata ihtiyaç vardı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm tadilat ve tamiratlarımızı yaptık. Pandemide aslında hizmete açacaktık ama Pandemi sürecinde hizmete açmanın uygun olmayacağını düşündük. Bir miktar daha tadilat ve temizliğimizi yaptıktan sonra bugün inşallah hizmet vermeye başlayacak. Belediye meclisimizle daha önce almış olduğumuz kararla burada para kazanma amacı kesinlikle gütmeden, tamamen sosyal bir açığı kapatmak, insanlarımızın hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi hem de önemli olan bir açığı da giderilmesi adına burayı hizmete açtık. Belediye meclisimiz oy birliğiyle tesisimizin belediye tarafından çalıştırılması ve sosyal bir açığı kapatması adına da pek çok karar aldık. Özellikle şehit aileleri ve gazilerimize 7 /24 ücretsiz yaptık. Engelli kardeşlerimize eğer engeli kendini idame edebilecek durumda değil ise yanında bir refakatçisiyle burada ücretsiz misafir etme olanağı sağladık. Haftanın belirli günlerinde özellikle hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi adına mahalle mahalle hanım kardeşlerimizi burada misafir edeceğiz. Haftanın bir günü de öğrencilerimiz, kız çocuklarımıza üniversite öğrencilerimizi, ilk ve orta öğretimdeki evlatlarımızı burada misafir edeceğiz. Kar amacı gütmeden bir açığı kapatmak ve insanlarımızın sosyalleşmesi, burada günlerini rahat bir şekilde geçirmeleri adına devraldık ve hizmete açtık. Haftanın diğer günleri de 7 / 24 fiyatlarımızı piyasaya göre yarı yarıya indirgedik. 50 TL büyüklere öğrencilere ise 25 TL den ücretlendirdik. On gün boyunca halkımıza hanım kardeşlerimize ücretsiz olarak hizmete açtık. Bu tesisi yapan yaptıran işleten herkesten Allah razı olsun. Şimdi nasip Yozgat Belediyesinde. Bu tesis bugün itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. İmkanların elvermesi halinde erkekler içinde bir tesis yapmayı planladık. Burayı hizmete kazandırmasında emekleri olan önceki dönem milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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