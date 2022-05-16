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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 engelli vatandaş askerlik heyecanı yaşadı

İHA

19 engelli vatandaş askerlik heyecanı yaşadı

Yozgat’ta Engeliler Haftası dolayısıyla, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde temsili olarak bir gün askerlik yapan 19 engelli vatandaş askerlik heyecanı yaşadı.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, POMEM Müdürü Zafer Kişi, askeri personel, engelli yakınları ve engelliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler, yemin etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, törende yaptığı konuşmada, askerlik mükellefiyetinin "asker millet" kavramının dünyadaki yegâne örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesi olduğunu söyledi.
Kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini ifade eden Başer, Bilindiği üzere askerlik kanunu gereği ülkemizde her Türk erkeği için askerlik hizmeti zorunludur. Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Türk silahlı kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp askerlik yapma özlemi çeken engelli vatandaşlarımıza bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyeti 2002 yılından buyana engelliler haftasında icra edilmektedir. Bu çerçevede sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye cumhuriyeti jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadır." dedi.
Daha sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bugün engelli vatandaşların kısa bir sürede olsa askerlik hizmeti ile tanıştığını belerterek, " 19 gencimizin heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Gençlerimizin ve ailelerinin heyecanı bir başka peygamber ocağına geldiler. Bu devlet bu millet öyle bir büyük ki yüz yıllardır üzerinde hep oyunlar oynanmış bir devlet bir millet ama evvel Allah kahraman jandarmamız burada kahraman emniyet güçlerimiz burada askerimiz burada biz her oyunun üstesinden gelebilecek iman ve inanca sahibiz bu iman ve inançla yetiştiren analarımız babalarımız var. Devletimiz milletimiz var bu devlet millet için on binlerce şehit ve gazi verdik. Allah tüm şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin. 19 kardeşimiz şahadet şerbeti içmek için yola çıktı gazilik unvanı almak için yola çıktı hepsine hayırlı uğurlu olsun. Her Türk asker doğar. Biz engelli kardeşlerimizin de bu ocağı tadına varsın bu ocakta gün geçirsin ailelerimiz de evlatlarını asker elbisesiyle görsünler diye bu faaliyeti yerine getirdik. Bu kardeşlerimiz engelli kardeşlerimiz olabilir ama önemli olan akıllarda ve kalplerde engel olmaması. Bizler sevgimizle birbirimize olan bağlılıkla arkamızda şehit kanlarıyla sulanmış bayrağımızla önderlerimizle bu millete bu devlete bu bayrağa ezana hizmet etme yolunda şahadet şerbeti içme yolunda her daim hazırız.” diye konuştu.
Belediye Başkanı Celal Köse’de askerlik vazifesinin her vatan evladının asli bir görevi olduğunu ifade etti.
Başkan Köse, “Her Türk genci bu ülkede bende varım, bu ülkenin bir vatandaşıyım, bu ülke için alın teri dökeceğim, canda vereceğim, kanda alacağım diyen vatan evladının asli görevidir. Her Türk asker doğar. Biz şanlı tarihimizde devamlı harp meydanlarında kahramanlıklarımızla övünen ve bundan sonra da inşallah her zaman kahramanca çarpışan yiğit evlatların torunlarıyız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 19 engellinin terhis belgeleri verildi. Program askerlerin geçişi töreniyle sona erdi.

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