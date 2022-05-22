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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paketleme ve üretim tesisinde sona gelindi

İHA

Paketleme ve üretim tesisinde sona gelindi

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan paketleme ve üretim tesisinde çalışmalar son aşamaya geldi. İlçeye özgü yöresel ürünler paketlenip uluslararası piyasaya satışı sunulacak.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bin 200 metrekare kapalı ve 6 bin 580 metrekare açık alanda oluşturulan paketleme ve üretim tesisi kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Tesis hakkında açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediyemize ait uzun yıllardan bu tarafa atıl durumda olan eski belediye hangarlarını yöresel ürünlerimizin işleneceği, standartlara uygun olarak paketleneceği bir tesis haline getirdik. Tescil sürecini tamamladığımız GUPSE markası adı altında satışı yapılacak olan ürünlerimizin paketleneceği tesis 3 blok halinde toplamda bin 200 metrekare kapalı, 6 bin 580 metrekare de açık alandan oluşuyor.” dedi.
Başkan Yalçın konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Tesis içerisinde değirmen, granül ürünler paketleme makinası, toz ürünler paketleme makinası, sıvı ürünler paketleme makinası, mikser bulunmaktadır. Bakliyat ve kuru gıda, jel sıvı marmelat türü gıdalar ile toz gıdaların paketleneceği tesisimiz ilçemize değer katacak, yalnızca yurt içi değil, yurt dışında da bizim ürünlerimizin pazarlanmasına vesile olacaktır. Ayrıca Akdağmadeni Belediyesi üretim ve paketleme tesisinden çıkacak ürünlerin pazarlanması ve geniş kitlelere ulaştırılması için ETicaret (online satış) sitesi yapımı devam etmekte olup perakende satış ofisinde de ürünlerin satışı yapılmaktadır. İlçemize değer katacak, üretimi canlandıracak ve teşvik edecek, gelişen ürün çeşitliliği ile istikrarlı bir şekilde hizmet verecek tesisimiz bölgesinde kamu eliyle yapılan önemli üretim tesislerinden biri olacaktır. Üretken belediyecilik, üreten Akdağmadeni anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.”

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