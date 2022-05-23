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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süne ile mücadele hasat mevsimine kadar sürdürecek

İHA

Süne ile mücadele hasat mevsimine kadar sürdürecek

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububatta hasat öncesi verimi ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen zararlıların başında gelen süne ile mücadeleye hasat mevsimine kadar devam edecek.
Yozgat’ta merkez ve ilçelerde bir milyon 500 bin dekar alanda süne ile mücadele 73 teknik ve 13 idari personel ile devam ediyor. 13 Mayıs Cuma günü Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan süne ile mücadelenin bugün itibariyle ilk aşama olan süne kıymetlendirme sürveyi tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Salih Seren, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları Dr. Numan Babaroğlu, Emre Akci, Mehmet Çulçu ile birlikte arazilerde yapılan çalışmalara katılarak hububatlarda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonrası konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Günümüzde artık tarımsal üretim en önemli gündem maddesi. Bu bağlamda bir kök hububat bir kök baklagilin korunması zayi edilmemesi çok önemlidir. Biz de il ve ilçe müdürlüklerimiz ile tedbirlerimizi alarak arazideyiz. Sadece süne zararlısı değil, diğer zararlılara karşı da çalışmalarımız sürüyor. Hastalıklar ve ürünün gelişimi ile ilgili gözlemler hasada kadar devam edecek.” dedi.

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