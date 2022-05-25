Yozgat’ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

İHA

Yozgat’ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

Yozgat’ta baklagillerde çeşitliliği artırmak amacıyla 5 çeşit kuru ve yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel firmalar tarafından geliştirilen 4 çeşit kuru fasulye ve yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, teknik personel ve çiftçilerin katılımıyla Sürürbey, Canıpek, Borsa, Nirvana ve Zümrüt 42 isimli kuru ve yeşil fasulyeler Karacalar, Fakıbeyli, Alcı, Şahmuratlı ve Kuşçu köylerinde toprakla buluşturuldu.
Yozgat’ta son yıllarda kuru fasulye ekiliş alanında ve üretiminde artış olduğunu belirten İl Müdürü Özkaya, 2019 yılında 4 bin 315 dekar alanda 566 ton, 2021 yılında ise 10 bin 457 dekar alanda ise bin 942 ton fasulye üretimi
gerçekleştirildiğini söyledi.
Kuru fasulye ve yeşil fasulyenin yemeklik baklagiller sınıfında gıda sektöründe en çok tüketilen ve aranan yemeklik baklagillerden biri olduğunu ifade eden Özkaya, “Yaptığımız çalışmalarla ilimiz tarımında üretim ve verim miktarını artırmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla eğitim yayım faaliyetleri ile birlikte çiftçilerimizle saha çalışmaları yürütmekteyiz. Bu doğrultuda da birçok deneme demonstrasyonlar kurmakta bunların sonuçlarını çiftçilerimizle paylaşmaktayız. Bu çeşitler daha önce ilimizde ekilmemiş ve denenmemiş çeşitlerdir. Bu deneme ekimi ile bu çeşitlerin ilimiz ekolojik şartlarında gelişim ve verim durumları gözlemlenecektir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ın zengin mutfak kültürü tanıtıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ın zengin mutfak kültürü tanıtıldı
Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine ...
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu
YEREL HABERLER Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 ...
Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Şehir Stadyumu 29 Ekim’e yetiştirilecek
YEREL HABERLER Şehir Stadyumu 29 Ekim’e yetiştirilecek
Süne ile mücadele hasat mevsimine kadar sürdürecek
YEREL HABERLER Süne ile mücadele hasat mevsimine kadar sürdürecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.