Yozgat’ta arıcılık geliştirilecek

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile yapılacak olan Yozgat’ta arıcılığın geliştirilmesi ile ilgili iki gün sürecek olan programın açılış toplantısı düzenlendi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Programda bir açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, ”Yozgat malum üzere tarım ve hayvancılık şehri, gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Bizde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle beraber bu Yeni potansiyelin değerlendirilmesi konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Arıcılığı da katma değer oluşturacak alanlardan birisi olarak görüyoruz. Bu üretim dalıyla ilgili yeni bir döneme girmekteyiz. Öncelikle Yozgat Arı Yetiştiriciler Birliğiyle işbirliği içerinde olacağız Aynı zamanda Bakanlığımız referans kuruluşlarından olan Ordu arıcılık Araştırma Enstitüsüyle irtibat kurarak bize bundan sonraki çalışmalarımıza rehberlik edeceklerdir. Yozgat bitki florası olarak arıcılığa uygun bir yer, gezginci arıcıların tercih ettiği bir il olması bunun açık bir göstergesi, İlimizde 400 yerli arıcımız 27b in 851 arılı kovandan 434 ton bal üretimi gerçekleşmektedir. Ortalama kovan başına bal üretimi 1216 kg arasında değişmektedir. İl Müdürlüğü olarak arıcılıkta yeni bir döneme giriyoruz bunun da ilk temelleri ve yol haritası bu iki günlük çalışmalarımızda ortaya çıkacak bu iki günde üreticilerimizle, birliğimizle enstitü uzmanlarımızla gelecek planlaması yapılacak aynı zamanda arı yetiştiriciliği anlatılacak daha sonrada bizzat uygulamaya geçilecek. Müdürlük olarak hedefimiz arıcılığın Yozgat’ta var olduğu göstermek gerek üretici sayımızı artırmak gerekse anlı kovan sayımızı artırmak dolayısıyla bal üretiminde önemli iller arasına girmek olacak. Bu iki günlük çalışmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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