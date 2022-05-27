Yozgat’ta köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı bir köy okulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü Yibitaş İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim verdi.

Saray köyünden araçlarla öğrencileri kent merkezine getiren jandarma ekipleri, trafik eğitim parkında, okul servis araçlarında hareket tarzı, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, karşıya geçişlerde dikkat edilecek hususlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrenciler, akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri alanda pekiştirme fırsatı buldu. Eğitim sonunda öğrencilere kitap ve dergi hediye edildi.

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