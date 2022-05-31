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Bakan Bozdağ: “Hakim ve savcılarımız kimsenin şamar oğlanı değildir” Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Avrupa’dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye’nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var ama iki kişiyle ilgileniyorlar" “Stokçuluğun cezası artırılacak”

İHA

Bakan Bozdağ: “Hakim ve savcılarımız kimsenin şamar oğlanı değildir” Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Avrupa’dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye’nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var ama iki kişiyle ilgileniyorlar" “Stokçuluğun cezası artırılacak”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hakim ve savcılarımız kimsenin şamar oğlanı değildir” dedi.
Bakan Bozdağ, ‘Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılış programına Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Personel Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özden de katıldı.
Açılışta konuşan Bakan Bozdağ, yargı mensuplarına bir takım olaylar üzerinden saldırı kampanyası yürütüldüğünü belirterek, “Saygısızlığı aşan hakaret diline varan ve konuşana da yakışmayan onca haksız ifadeler, hakaretler, yakıştırmaları da görüyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum; hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veya hiçbir kesiminin, grubun şamar oğlanı değildir, olmayacaklardır da. Bu tür saldırılar karşısında onların hak ve hukukunu korumak, önce kurul başkanı adalet bakanı olarak benim ve hükümetimizin ortak görevidir” dedi.

"Onlar konuşamıyorlar, kararlarıyla konuşuyorlar"
Avrupa’dan Türk yargı sistemi ve cezaevlerinde bulunan bazı isimler üzerinden değerlendirmeler yapıldığını hatırlatan Bozdağ, “Avrupa’dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye’nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var ama iki kişiyle ilgileniyorlar. İnsan hakları, hak, hukuk, adalet derken cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaşımız var bunların hak ve hukukuna ilişkin size hiçbir şikayet gelmedi mi, neden onlarla ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair, söylediklerine dair tek cümle duymadık, yüzlerine de söylüyoruz. İki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon adli işlem ve karara imza aran hakim ve savcılarımıza haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur. Onlar konuşamıyorlar, kararlarıyla konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Stokçuluğun cezası artırılacak”
Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili yeni düzenlemelerin meclis tarafından değerlendirileceğini söyleyen Bozdağ, “Şu an da AK Parti ve MHP’nin meclis kurulunun çalıştığı paket içerisinde, fiyatları fahiş arttırma suçunu düzenleyen 237. ve mal ve hizmetleri satmaktan kaçınma suçunu düzenleyen 240. madde cezalarının alt ve üst sınırı arttırılacak. Tabiri caizse stokçuluğun cezası arttırılmakta ve yalan yanlış haberlerle malların hizmetlerin ve işçi ücretlerinin artmasına manipüle edip sebep olanlara verilecek cezaların alt ve üst sınırı arttırılıyor. Böylelikle bu suçlar tutuklama yasağı kapsamı dışında yasa gereği bulunurken, yeni düzenlemeden sonra tutuklanabilir olanlar arasına alınmaktadır. Diğer kararı vermek hakimin ya da mahkemenin takdiridir. Böyle bir imkanı hakimin ve mahkemenin önüne koyan adımı atıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yozgat Personel Eğitim Merkezi hakkında
Bakan Bozdağ’ın açılışını gerçekleştirdiği Yozgat Personel Eğitim Merkezi, 50 bin 725 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesisteki 12 derslikle aynı anda 504 kişiye eğitim verilebiliyor. Eğitim tesisinde 104 kişilik amfi salon, 442 kişilik konferans salonu, yabancı dil sınıfı ve interaktif sınıf bulunuyor. Merkezde ayrıca personelin mesleğe yönelik pratiklerinin geliştirilmesi için UYAP, duruşma, ön büro, mahkeme salonu da yer alıyor. Kütüphanenin de bulunduğu merkezde, spor etkinlikleri için de sosyal alanlar da yer alıyor.

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