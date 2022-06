Çevre dostu bir yaşam için pedal çevirdiler

Yozgat’ta bisikletin günlük hayattaki kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi.

Çevre Haftası dolayısıyla Yozgat Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, bisikletin günlük hayattaki kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla “Çevre Dostu Bir Yaşam” için bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Kent Parktan başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, katıldığı bisiklet turu sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Polat, “Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Dünya Bisiklet Gününde farkındalık oluşturmak için genç kardeşlerimizle çevreye duyarlı, çevresini seven, hayvanları seven, insanları seven odağında insan olan yeni nesil yetişmesi için hemşerilerimizle farkındalık sürüşü yaptık. Bunu bir gün değil hayatın her anına hareketi koymak lazım, bisikleti daha fazla kullanmak için gerekli tedbiri almak lazım. Çevre haftamız kutlu olsun. Çevreye duyarlı, hayvanlara duyarlı trafiğe duyarlı yaya önceliğine duyarlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Etkinliğimize katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Çevre Haftamızı ve Dünya Bisiklet Gününü kutluyorum.” dedi.

