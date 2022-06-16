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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma besicileri Kurban Bayramı öncesi uyardı

İHA

Jandarma besicileri Kurban Bayramı öncesi uyardı

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köylerde besicilik işiyle uğraşan hayvan sahiplerini, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Jandarma ekipleri, köylerde, "Kulağınıza küpe olsun" ve "Geçim kaynağı olan hayvanlarınızı emek hırsızlarına kaptırmayın" sloganıyla hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıttı. Jandarma ekipleri köylerde belirli noktalarına da uyarıcı broşür astı. Ekipler daha sonra besicilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.
Bilgilendirme dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür eden Salmanfakılı köyü Muhtarı Fatih Aslan, “Jandarmamız yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köyümüze geldi. Özellikle hırsızlık ve sahte para uyarısında bulunarak broşür dağıttı. Hayvan sahipleriyle görüştük alınacak tedbirleri anlattık. Daha önce biz tedbirlerimizi almıştık. Bazı aileler ahırlara kamera taktırmıştı, bekçi köpeklerini ve çobanların sayılarını artırdık. Bunun akabinde de her zaman ulaşabildiğimiz her sorunumuza koşan jandarmamızla bütün hayvan sahiplerini dolaştık ve onları bilgilendirdik. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Besicilerden Necip Coşgun ise “Jandarma ekipleri köyümüze geldi. Hırsızlara karşı tedbirli olmamızı anlattı. Biz de tedbirli olmaya çalışıyoruz, kameramız var, köpeklerimiz var. Böyle önlem alıyoruz.” şeklinde konuştu.
Yüksel Ceylan da, “Jandarmadan bizi bilgilendirmek için köyümüze geldiler. Bize broşür verdiler, bilgi verdiler. Kurban bayramı için hırsızlara karşı dikkatli olmamızı istediler” ifadelerini kullandı.

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