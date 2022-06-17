Yozgat’ta 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yozgat’ta 20212022 yılı eğitimöğretim dönemini tamamlayan 74 bin 988 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Yozgat’ta 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sarıkaya ilçesi Hisarbey Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı. 74 bin 988 öğrencinin yanı sıra 833 yönetici, 5 Bin 529 öğretmen ve bin 718 personel olmak üzere toplam 8 Bin 80 kişi de eğitimöğretimin sona ermesiyle yaz tatiline girdi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinden Eda Erkaya, “Bugün karne aldığım için çok mutluyum. 3. Sınıfa geçtim. Yaz tatilinde oyun oynayacağım, kitap okuyup tatile gideceğim.” dedi.

Buğlem Nisa Demirtaş ise “2. sınıfı bitirdim bugün karne aldım, 3. sınıfa geçtim ve çok mutluyum. Yazı kitap okuyarak arkadaşlarımla oyun oynayarak geçireceğim.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.